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"Жены уже серьезно начинают нервничать по этому поводу". Спортдир Вереса рассказал о работе в межсезонье
Тяжела и неказиста работа простого спортдира клуба
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности спортивного директора "
– На заседании наблюдательного совета президент говорил о списке из тридцати потенциальных кандидатов – как и где ищете усиление сейчас?
– Это не совсем правильная формулировка – "кандидатов". На заседании наблюдательного совета я уже рассказывал, как проходит этот процесс. Мы с моими помощниками, скаутом и аналитиком просмотрели уже более 40 футболистов и отсеяли потенциально самых интересных. Уже их предлагаем для ознакомления тренеру. Если я буду тренера беспокоить для просмотра каждого игрока, которого мне предлагают - то у него времени не будет на построение собственной работы. Этот процесс должен происходить пропорционально. Игроков ищем по-разному. Главное – увидеть и почувствовать игрока и понять его потенциал в нашей команде и нашем чемпионате. Если мы берем легионера – то это всегда риск, в любом случае. Для каждого клуба и каждого менеджера.
Мы с Олегом Николаевичем круглосуточно на связи. Наши жены уже серьезно начинают нервничать по этому поводу, потому что времени на семью стало меньше. Футболистам сейчас хорошо – все в отпуске, отдыхают и наслаждаются временем с родными. А наша работа не оставляет времени для отдыха и отпуска. В шутку уже даже начал задумываться, не вернуться ли мне в игровую карьеру? А если серьезно – надеюсь, все ребята с положительным настроением вернутся из отпуска и будут готовы к тяжелому труду. Мы ценим каждого нашего футболиста, и я верю, что каждый засияет новыми красками в новом году.
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