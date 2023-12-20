Премьер-лига
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Шахтер зимний сбор проведет в Турции. Известен первый спарринг-партнер горняков
В одном из матчей команда Пушича сыграет с поляками
фото из свободных источников
Донецкий "
Также стал известен первый соперник "горняков" на этом сборе.
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25 января команда Пушича сыграет с польским "Лехом".
Отметим, что будущий соперник "горняков" после 19 туров идет третьим в чемпионате Польши.
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