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Шахтер зимний сбор проведет в Турции. Известен первый спарринг-партнер горняков

Премьер-лига
Обновлено

В одном из матчей команда Пушича сыграет с поляками

Шахтер зимний сбор проведет в Турции. Известен первый спарринг-партнер горняков

фото из свободных источников

Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально сообщил, что зимний сбор команда проведет в Турции.

Также стал известен первый соперник "горняков" на этом сборе.

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25 января команда Пушича сыграет с польским "Лехом".

Отметим, что будущий соперник "горняков" после 19 туров идет третьим в чемпионате Польши.

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Источник:
Лех Познань
Опубликовал: Михаил Черныш
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