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Источник: Ворсклу минимум до лета будет возглавлять Долганский

Премьер-лига

Вместо Виктора Скрипника

Источник: Ворсклу минимум до лета будет возглавлять Долганский

Новина українською

Полтавская "Ворскла" после ухода Виктора Скрипника продолжает поиски главного тренера. Ранее СМИ писали о разных кандидатах, также о поисках говорил Олег Лысак.

Как отмечает издание Sport.ua, Юрия Вирта, которого ранее СМИ сватали в "Ворсклу", в шорт-листе клуба не было. С вероятностью в девяносто процентов минимум до лета 2024-го года полтавчан будет возглавлять Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".

Отметим, что после первой части сезона "Ворскла" идет на седьмой таблице УПЛ, имея 23 очка после 17-ти матчей.

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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