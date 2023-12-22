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Источник: Ворсклу минимум до лета будет возглавлять Долганский
Вместо Виктора Скрипника
Полтавская "Ворскла" после ухода Виктора Скрипника продолжает поиски главного тренера. Ранее СМИ писали о разных кандидатах, также о поисках говорил Олег Лысак.
Как отмечает издание Sport.ua, Юрия Вирта, которого ранее СМИ сватали в "Ворсклу", в шорт-листе клуба не было. С вероятностью в девяносто процентов минимум до лета 2024-го года полтавчан будет возглавлять Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".
Отметим, что после первой части сезона "Ворскла" идет на седьмой таблице УПЛ, имея 23 очка после 17-ти матчей.
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