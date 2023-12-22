Родион Плакса: Александрия всегда борется за высокие места

Полузащитник "Александрии" Родион Плакса подвел итоги выступлений своей команды в первой части сезона.

- Я думаю, мы должны быть чуть выше в турнирной таблице, но в некоторых матчах у нас не шла игра и нам не везло. Когда "Александрия" шла внизу таблицы, то мы понимали, что это не наше место и своей игрой мы на такое не заслуживаем. Сейчас мы на 11-м месте, но могли быть выше.

"Минай" мы могли побеждать. Они весь матч играли вторым номером, забили с углового, а потом сели в глухую оборону. Моментов у нас было много, но их не удалось реализовать.

"Александрия" всегда борется за самые высокие места, и этот сезон не исключение. Я считаю, что мы можем зацепиться за топ-5. Все ребята этого хотят и мы будем к этому стремиться, - сказал Плакса.