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Родион Плакса: Александрия всегда борется за высокие места

Премьер-лига

Говорит, что недобрали очки

Родион Плакса: Александрия всегда борется за высокие места

fco.com.ua

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Полузащитник "Александрии" Родион Плакса подвел итоги выступлений своей команды в первой части сезона.

- Я думаю, мы должны быть чуть выше в турнирной таблице, но в некоторых матчах у нас не шла игра и нам не везло. Когда "Александрия" шла внизу таблицы, то мы понимали, что это не наше место и своей игрой мы на такое не заслуживаем. Сейчас мы на 11-м месте, но могли быть выше.

"Минай" мы могли побеждать. Они весь матч играли вторым номером, забили с углового, а потом сели в глухую оборону. Моментов у нас было много, но их не удалось реализовать.

"Александрия" всегда борется за самые высокие места, и этот сезон не исключение. Я считаю, что мы можем зацепиться за топ-5. Все ребята этого хотят и мы будем к этому стремиться, - сказал Плакса.

Отметим, что после первой части УПЛ "Александрия" имеет 16 очков, которые набрали в шестнадцати матчах. Это одиннадцатое место турнирной таблицы.

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ФК Александрия Родион Плакса
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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