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Калитвинцев: Думаешь, что ничего сложного нет в том, как Холанд открывается в зону и пробивает с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает

Премьер-лига
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Главный тренер Полесья рассказал, почему не любит смотреть матчи топовых команд

Калитвинцев: Думаешь, что ничего сложного нет в том, как Холанд открывается в зону и пробивает с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал, какие матчи европейских команд ему нравится смотреть.

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"В один прекрасный момент я понял, что нужно меньше смотреть топ-команды. Потому что слишком завышаются требования к своим футболистам и слишком стирается эта грань.

Ты думаешь, что ничего сложно нет в том, чтобы как Холанд открыться в зону и пробить с левой ноги, но почему-то твой игрок этого не делает. И ты думаешь: ну почему, это же элементарно…

Поэтому здесь нужно иметь баланс.

Я очень внимательно наблюдал за развитием таких команд как "Лейпциг", "Янг Бойз", которые практически из ничего с небольшой своей историей развивались.

В этом контексте мне интересно, что сейчас делает наш клуб, как развивается инфраструктура и так далее", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что "Полесье", которое является абсолютным новичком УПЛ, закончило осеннюю часть текущего сезона на 3-м месте в таблице, имея в активе 32 очка.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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