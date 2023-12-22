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Калитвинцев: Когда Усик сыграет за Полесье? Ему нужно завалить Фьюри и приезжать к нам
Александр на контракте в житомирском клубе
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "
"У него довольно-таки все просто. Ему нужно завалить Фьюри и приезжать к нам.
Он может приехать как на сбор так и во время соревновательного процесса, потому что он будет готов", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что Усик летом 2023 года подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.
Также отметим, что поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля.
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