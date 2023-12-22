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Калитвинцев: Когда Усик сыграет за Полесье? Ему нужно завалить Фьюри и приезжать к нам

Премьер-лига
Обновлено

Александр на контракте в житомирском клубе

Калитвинцев: Когда Усик сыграет за Полесье? Ему нужно завалить Фьюри и приезжать к нам

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал, когда чемпионе мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александр Усик сыграет за житомирскую команду в УПЛ.

"У него довольно-таки все просто. Ему нужно завалить Фьюри и приезжать к нам.

Он может приехать как на сбор так и во время соревновательного процесса, потому что он будет готов", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что Усик летом 2023 года подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.

Также отметим, что поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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