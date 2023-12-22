Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Будущее Вакулы? Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде
Судьба хавбека снова подвешена
instagram.com/vakaaa10
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев ответил на вопрос о будущем хавбека Владислава Вакулы, контракт которого принадлежит житомирскому клубу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде", - коротко ответил на вопрос тренер.
Читайте такжеЖурналист: На Вакулу был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского
Напомним, что первую часть сезона Вакула провел в аренде в "Черноморце".
Также в недавнем интервью игрок заявил, что, несмотря на контракт с "Полесьем", будущего в житомирской команде у него нет. Как и в "Черноморце".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист
- Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
- Цена на Артема Довбика выросла на тринадцать миллионов евро
- Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн