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Калитвинцев: Будущее Вакулы? Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде

Премьер-лига
Обновлено

Судьба хавбека снова подвешена

Калитвинцев: Будущее Вакулы? Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде

instagram.com/vakaaa10

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев ответил на вопрос о будущем хавбека Владислава Вакулы, контракт которого принадлежит житомирскому клубу.

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"Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде", - коротко ответил на вопрос тренер.

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Напомним, что первую часть сезона Вакула провел в аренде в "Черноморце".

Также в недавнем интервью игрок заявил, что, несмотря на контракт с "Полесьем", будущего в житомирской команде у него нет. Как и в "Черноморце".

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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