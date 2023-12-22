Калитвинцев: Будущее Вакулы? Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев ответил на вопрос о будущем хавбека Владислава Вакулы, контракт которого принадлежит житомирскому клубу.

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"Я говорю только о тех о игроках, которые сейчас в команде", - коротко ответил на вопрос тренер.

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Напомним, что первую часть сезона Вакула провел в аренде в "Черноморце".

Также в недавнем интервью игрок заявил, что, несмотря на контракт с "Полесьем", будущего в житомирской команде у него нет. Как и в "Черноморце".