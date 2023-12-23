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"Я вижу в нем много потенциала.": Тренер Полесья о Бражко
Юрий Калитвинцев сделал комплимент игроку киевского Динамо
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев для ютуб-канала ТаТоТаке, поделился мнением по поводу игры полузащитника "Динамо Киев" Владимира Бражко:
"Мне понравился Бражко. Моя точка зрения: он сейчас играет на процентов 55. Я вижу в нем много потенциала. Мне больше импонируют игроки такого свободного плана, как Пихаленок, Бражко, Зубков, Судаков", — сказал Калитвинцев.
Напомним, в этом сезоне Владимир Бражко отыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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