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"Я вижу в нем много потенциала.": Тренер Полесья о Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Юрий Калитвинцев сделал комплимент игроку киевского Динамо

"Я вижу в нем много потенциала.": Тренер Полесья о Бражко

Фото: ФК Полісся

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев для ютуб-канала ТаТоТаке, поделился мнением по поводу игры полузащитника "Динамо Киев" Владимира Бражко:

"Мне понравился Бражко. Моя точка зрения: он сейчас играет на процентов 55. Я вижу в нем много потенциала. Мне больше импонируют игроки такого свободного плана, как Пихаленок, Бражко, Зубков, Судаков", — сказал Калитвинцев.

Напомним, в этом сезоне Владимир Бражко отыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Юрий Калитвинцев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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