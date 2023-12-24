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Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
Вспомнил свои достижения, однако не объяснил уход
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" потерял весомую фигуру в руководстве клуба. "Моряков" покинул вице-президент Владимир Генинсон.
Он официально заявил об уходе из клуба, однако решение не объяснил.
Однако в то же время Генинсон подытожил работу в клубе за последнее время.
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Лето-2022. Снова через три недели перебираем команду. Но условия другие, мир изменился... Вышло не так, как мы хотели. Команда заканчивает первый круг внизу турнирной таблицы.
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За два года четыре раза перебрали, даже перезапускали команду. 27 новых игроков, 15 легионеров, 68 официальных предложений, 172 отобранных игрока, более 500 проанализированных футболистов. А сколько часов недосыпа?”, - передает слова Генинсона "ТаТоТаке".
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