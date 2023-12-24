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Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб

Премьер-лига
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Вспомнил свои достижения, однако не объяснил уход

Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Одесский "Черноморец" потерял весомую фигуру в руководстве клуба. "Моряков" покинул вице-президент Владимир Генинсон.

Он официально заявил об уходе из клуба, однако решение не объяснил.

Однако в то же время Генинсон подытожил работу в клубе за последнее время.

“В декабре 2021 года мы принимали фарм-клуб, а до конца года, за какие-то три недели создали амбициозный проект с новым старым тренером и новыми лицами…

7 февраля 2022 года должны были вернуть футбол Одессе. 25 тысяч билетов на игру с “Мариуполем” продано за несколько дней, однако проклятая война сломала все планы…

Лето-2022. Снова через три недели перебираем команду. Но условия другие, мир изменился... Вышло не так, как мы хотели. Команда заканчивает первый круг внизу турнирной таблицы.

Зимний перерыв – удачная трансферная кампания, мощная тренерская работа: "Черноморец" во втором круге по игре и набранным очкам – одна из лучших команд лиги. Посмотрите матчи с "Шахтером", "Кривбассом", "Динамо". В итоге – мы в десятке. Хотя у нас почти никто не верил.

Лето-2023, снова тяжелая работа по сбору боеспособной команды в условиях военного положения... Удается усилить команду за счет сильных свободных агентов... "Черноморец" в первой половине первого круга постоянно борется за топ-3. Да, далеко не самая длинная лава запасных, другие обстоятельства не дали закрепиться в группе лидеров. Но к зимнему перерыву мы подходим с высоко поднятой головой и полуфиналистами Кубка.

За два года четыре раза перебрали, даже перезапускали команду. 27 новых игроков, 15 легионеров, 68 официальных предложений, 172 отобранных игрока, более 500 проанализированных футболистов. А сколько часов недосыпа?”, - передает слова Генинсона "ТаТоТаке".

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Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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