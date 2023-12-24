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Источник: Металлист 1925 ведет переговоры с полузащитником Ворсклы
29-летний Владлен Юрченко заинтересовал харьковский клуб
Фото: ФК Рига / Автор неизвестен
Журналист Михаил Спиваковский рассказал для ТоТаТаке, с кем ведет переговоры "Металлист 1925".
Руководство "Металлиста 1925" ведет переговоры с полузащитником "Ворсклы" 29-летним Владленом Юрченко.
"По моей информации, "Металлист 1925" ведет переговоры с "Ворсклой" по Юрченко. У него контракт до 2025 года, поэтому должна быть какая-то финансовая составляющая", — сказал Спиваковский.
Напомним, Владлен Юрченко в этом сезоне отыграл 11 матчей и забил два гола.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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