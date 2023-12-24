Желько Любенович оказался в Минае благодаря бывшему пресс-аташе Зари

Кандидатура Желько Любеновича оказалась в шорт-листе "Миная" благодаря рекомендациям бывшего пресс-атташе "Зари".

Как узнали журналисты UA-Футбол из собственных источников, Павел Козырев, который ныне не работает в украинском футболе, но продолжает поддерживать отношения с футбольными людьми, оказался в нужном месте в нужное время.

Именно он в разгар поисков минайцами тренера предложил руководству клуба Желько Любеновича. "Минаю" это предложение пришлось по душе и довольно быстро Любеновича утвердили в должности.

Козырев, который ранее был пресс-аташе луганской "Зари", сыграл роль консультанта. Хотя назначение Любеновича в "Минай" произошло без фактического участия в процессе классических футбольных агентов.

Добавим, что контракт с Желько Любеновичем минайцы заключили до конца сезона 2024/25.