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Желько Любенович оказался в Минае благодаря бывшему пресс-аташе Зари
Сработал как агент-консультант
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Кандидатура Желько Любеновича оказалась в шорт-листе "Миная" благодаря рекомендациям бывшего пресс-атташе "Зари".
Как узнали журналисты UA-Футбол из собственных источников, Павел Козырев, который ныне не работает в украинском футболе, но продолжает поддерживать отношения с футбольными людьми, оказался в нужном месте в нужное время.
Именно он в разгар поисков минайцами тренера предложил руководству клуба Желько Любеновича. "Минаю" это предложение пришлось по душе и довольно быстро Любеновича утвердили в должности.
Козырев, который ранее был пресс-аташе луганской "Зари", сыграл роль консультанта. Хотя назначение Любеновича в "Минай" произошло без фактического участия в процессе классических футбольных агентов.
Добавим, что контракт с Желько Любеновичем минайцы заключили до конца сезона 2024/25.
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