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Защитник Оболони, которого выставили на трансфер, интересен нескольким клубам
Игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры
Фото: ФК Оболонь
Защитник Дмитрий Фатеев, ранее выставленный "Оболонью" на трансфер, заинтересовал четыре украинских клуба.
По информации Sport Arena, к универсальному игроку, который может сыграть на различных позициях в обороне, а также закрыть весь правый фланг, ранее проявлял интерес "Верес". Но неизвестно, сохранился ли он после ухода с поста главного тренера Сергея Лавриненко.
Также на 29-летнего защитника претендуют участники Чемпионской группы Первой лиги "Ингулец" и "Виктория", а еще — один из лидеров Второй лиги "ЮКСА".
Фатеев выступал за "пивоваров" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Всего на счету футболиста — 1 гол и 1 ассист во всех поединках за киевский клуб.
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