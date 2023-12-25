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Защитник Оболони, которого выставили на трансфер, интересен нескольким клубам

Премьер-лига
Обновлено

Игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Защитник Оболони, которого выставили на трансфер, интересен нескольким клубам

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник Дмитрий Фатеев, ранее выставленный "Оболонью" на трансфер, заинтересовал четыре украинских клуба.

По информации Sport Arena, к универсальному игроку, который может сыграть на различных позициях в обороне, а также закрыть весь правый фланг, ранее проявлял интерес "Верес". Но неизвестно, сохранился ли он после ухода с поста главного тренера Сергея Лавриненко.

Также на 29-летнего защитника претендуют участники Чемпионской группы Первой лиги "Ингулец" и "Виктория", а еще — один из лидеров Второй лиги "ЮКСА".

Фатеев выступал за "пивоваров" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Всего на счету футболиста — 1 гол и 1 ассист во всех поединках за киевский клуб.

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Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Дмитрий Фатеев Ингулец (Петрово) Виктория (Сумы) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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