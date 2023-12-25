Цыганык: Днепр-1 принял решение выплатить долги перед легионерами для снятия трансферного бана

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферном бане, который наложил УЕФА на " Днепр-1 " за несоблюдение перед игроками контрактных обязательств.

Первая история – перед Йовичевичем. С ним ситуация непростая, у них взаимные претензии. "Днепр-1" также имеет претензии к тренеру, как он покинул клуб. Рассмотрение этого дела еще продолжается.

"У "Днепра-1" были задолженности, большей частью перед легионерами.

Также футболисты Буссонело, Хайнер, у них претензии из-за невыплаты премиальных.

Насколько я знаю, "Днепр-1" принял решение выплатить задолженности. Это технический момент, что когда люди пишут, что не имеют больше претензий, то автоматически снимается трансферный бан.

У клуба есть политическое решение закрыть эти долги", - сказал Цыганык.