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Цыганык: Днепр-1 принял решение выплатить долги перед легионерами для снятия трансферного бана

Премьер-лига

А вот с Игорем Йовичевичем ситуация сложнее

Цыганык: Днепр-1 принял решение выплатить долги перед легионерами для снятия трансферного бана

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферном бане, который наложил УЕФА на "Днепр-1" за несоблюдение перед игроками контрактных обязательств.

"У "Днепра-1" были задолженности, большей частью перед легионерами.

Первая история – перед Йовичевичем. С ним ситуация непростая, у них взаимные претензии. "Днепр-1" также имеет претензии к тренеру, как он покинул клуб. Рассмотрение этого дела еще продолжается.

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Также футболисты Буссонело, Хайнер, у них претензии из-за невыплаты премиальных.

Насколько я знаю, "Днепр-1" принял решение выплатить задолженности. Это технический момент, что когда люди пишут, что не имеют больше претензий, то автоматически снимается трансферный бан.

У клуба есть политическое решение закрыть эти долги", - сказал Цыганык.

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Игор Йовичевич Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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