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Бабич: Оптимальный вариант для Шахтера - оставить Судакова до лета

Премьер-лига

И на это есть несколько причин

Бабич: Оптимальный вариант для Шахтера - оставить Судакова до лета

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич высказался относительно шансов хавбека "Шахтера" Георгия Судакова перейти в европейские клубы.

"Трансфер Судакова – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьезные задачи, стоящие перед "Шахтером" в УПЛ и Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова и вернуться к его продаже летом.

Судаков, безусловно, большой талант, видит поле как с высоты, но пока ему не хватает стабильности. Будущие полгода могут пойти на пользу "Шахтеру" и Судакову, который наберет форму и покажет себя более ярко.

Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с "Шахтером" будет действовать еще долго. Где гарантия, что, продав Судакова, например, за 40 млн евро, "Шахтер" из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках потеряет те же 40 миллионов, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят", – сказал Бабич.

Напомним, что наиболее рьяный интерес к хавбек "горняков" проявляет "Ювентус", который делает попытки подписать игрока уже зимой.

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Шахтер (Донецк) Александр Бабич Георгий Судаков
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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