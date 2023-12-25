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Бабич: Оптимальный вариант для Шахтера - оставить Судакова до лета
И на это есть несколько причин
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский тренер Александр Бабич высказался относительно шансов хавбека "
"Трансфер Судакова – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьезные задачи, стоящие перед "Шахтером" в УПЛ и Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова и вернуться к его продаже летом.
Судаков, безусловно, большой талант, видит поле как с высоты, но пока ему не хватает стабильности. Будущие полгода могут пойти на пользу "Шахтеру" и Судакову, который наберет форму и покажет себя более ярко.
Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с "Шахтером" будет действовать еще долго. Где гарантия, что, продав Судакова, например, за 40 млн евро, "Шахтер" из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках потеряет те же 40 миллионов, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят", – сказал Бабич.
Напомним, что наиболее рьяный интерес к хавбек "горняков" проявляет "Ювентус", который делает попытки подписать игрока уже зимой.
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