Бабич: Оптимальный вариант для Шахтера - оставить Судакова до лета

Украинский тренер Александр Бабич высказался относительно шансов хавбека " Шахтера " Георгия Судакова перейти в европейские клубы.

"Трансфер Судакова – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьезные задачи, стоящие перед "Шахтером" в УПЛ и Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова и вернуться к его продаже летом.

Судаков, безусловно, большой талант, видит поле как с высоты, но пока ему не хватает стабильности. Будущие полгода могут пойти на пользу "Шахтеру" и Судакову, который наберет форму и покажет себя более ярко.

Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с "Шахтером" будет действовать еще долго. Где гарантия, что, продав Судакова, например, за 40 млн евро, "Шахтер" из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках потеряет те же 40 миллионов, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят", – сказал Бабич.