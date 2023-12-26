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Наумец: Я считаю, что ЛНЗ по силам подняться выше в таблице
Хавбек черкасской команды - о первой части сезона УПЛ
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец подвел итоги первой половины сезона для своей команды.
- Какой матч в первом круге вам больше всего запомнился?
- Против "Динамо" (2:4). Мы сыграли очень хорошую игру. Несмотря на поражение, болельщики нас поддерживали.
- Амбиции ЛНЗ полностью соответствуют вашим?
- Я максималист. Для меня важно постоянно искать выход из зоны комфорта. Команда прогрессирует, ставит перед собой задачи. Это только плюс, что появляются такие проекты, как ЛНЗ.
- ЛНЗ летом был единственным клубом, который вас приглашал после "Металлиста"?
- Несколько вариантов были, но нет смысла о них говорить. ЛНЗ оказался наиболее заинтересованным во мне.
- ЛНЗ ушел в отпуск на девятом месте. Весной команда попытается улучшить свой результат?
- Я считаю, что нам по силам подняться выше. Впереди половина дистанции, - сказал Наумец.
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