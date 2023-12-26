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Наумец: Я считаю, что ЛНЗ по силам подняться выше в таблице

Премьер-лига

Хавбек черкасской команды - о первой части сезона УПЛ

Наумец: Я считаю, что ЛНЗ по силам подняться выше в таблице

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец подвел итоги первой половины сезона для своей команды.

- Какой матч в первом круге вам больше всего запомнился?

- Против "Динамо" (2:4). Мы сыграли очень хорошую игру. Несмотря на поражение, болельщики нас поддерживали.

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- Амбиции ЛНЗ полностью соответствуют вашим?

- Я максималист. Для меня важно постоянно искать выход из зоны комфорта. Команда прогрессирует, ставит перед собой задачи. Это только плюс, что появляются такие проекты, как ЛНЗ.

- ЛНЗ летом был единственным клубом, который вас приглашал после "Металлиста"?

- Несколько вариантов были, но нет смысла о них говорить. ЛНЗ оказался наиболее заинтересованным во мне.

- ЛНЗ ушел в отпуск на девятом месте. Весной команда попытается улучшить свой результат?

- Я считаю, что нам по силам подняться выше. Впереди половина дистанции, - сказал Наумец.

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ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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