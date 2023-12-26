Хавбек ЛНЗ: С приходом Дулуба команда стала более сыгранной

Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец рассказал о работе с Олегом Дулубом, а также вспомнил времена с Александром Ковпаком.

- Когда я пришел, был один тренер [Александр Ковпак]. У нас игра была заточена больше под позиционную: все через пас, контроль мяча. Пришло много игроков, которым понадобилось время, чтобы сыграться. Это нелегкий процесс - построить команду, когда пришло много новичков. Всегда нужно время.

Потом пришел другой тренер [Олег Дулуб]. Требования изменились, команда стала более сыгранной. Потом подстроились под новую систему игры и постепенно поняли то, что от нас требуется.

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- Какое первое впечатление по себе оставил Олег Дулуб при знакомстве?

- Когда Олег Анатольевич пришел, сразу начал всем говорить, что микроклимат в команде - это очень важно. Собрал команду на тимбилдинг, чтобы лучше узнать друг о друге. Наладилась дисциплина. Собираемся раньше на тренировки, теории, совместный обед.

Дулуб - опытный тренер, который имеет свои идеи. За счет того, что вся команда объединена, у нас нет разделения игроков на основу и запасных. Он доносит до нас, что есть игроки, которые начинают игру и завершают.

В игровом плане он сказал, что нам нужно играть более организованно в обороне. Использовать сильные качества игроков группы атаки. Если есть в команде результат, то это свидетельствует о том, что его идеи работают.

Еще свою роль сыграло присутствие опытных ребят. Они подсказывают молодым, передают опыт. Много поиграли. Это все вместе сделало из нас команду, которая сейчас есть.

Люди профессионалы своего дела. Очень хорошо смотрятся на фоне нынешнего чемпионата.

- Олег Дулуб любит использовать схему в три центрбека, а также часто задействует 4-2-3-1. В чем заключается отличие?

- Смотря от соперника. Смотрим на теориях, анализируем, ищем слабые стороны.

- В индивидуальных беседах на что просил обратить ваше внимание?

- Несколько раз у нас были беседы. Говорил, чтобы я не боялся брать инициативу, решать эпизоды, потому что могу делать разницу на поле. Даже если я не играю столько времени, сколько хотелось бы, но я уважаю его решение, - сказал Наумец.