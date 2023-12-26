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Ротань рассказал о трансферных планах Александрии во время зимней паузы
Селекционная работа ведется
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань высказался о возможном кадровом усилении клуба в зимнее межсезонье.
"Усиления необходимы. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костышин который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает.
Также, на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Поэтому новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере этого хотелось бы", - цитирует Ротаня официальный сайт "горожан".
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