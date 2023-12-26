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Ротань рассказал о трансферных планах Александрии во время зимней паузы

Премьер-лига

Селекционная работа ведется

Ротань рассказал о трансферных планах Александрии во время зимней паузы

Фото: ФК Олександрія

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань высказался о возможном кадровом усилении клуба в зимнее межсезонье.

"Усиления необходимы. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костышин который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает.

Также, на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Поэтому новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере этого хотелось бы", - цитирует Ротаня официальный сайт "горожан".

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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