Ротань рассказал о трансферных планах Александрии во время зимней паузы

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань высказался о возможном кадровом усилении клуба в зимнее межсезонье.

"Усиления необходимы. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костышин который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает.

Также, на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Поэтому новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере этого хотелось бы", - цитирует Ротаня официальный сайт "горожан".