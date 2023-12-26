  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наумец - о "универсализме" Григорчука: Думаю, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наумец - о "универсализме" Григорчука: Думаю, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек рассказал о времени, проведенном в Черноморце

Наумец - о "универсализме" Григорчука: Думаю, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец рассказал о работе под руководством Романа Григорчука в "Черноморце". Футболист покинул одесский клуб футболист из-за того, что имел не так много игрового времени в составе "моряков".

– Ваш агент Александр Панков, комментируя ваш забитый мяч, подколол Григорчука, требовавшего от вас в """Черноморце" быть более универсальным игроком.

– Скажу так. Тренеру виднее, на какой позиции использовать того или иного футболиста. В разговорах с Григорчуком я говорил о том, где мне было бы действовать более комфортно, но последнее слово за ним. Со своей стороны я буду выкладываться на максимум, где бы ни играл.

Читайте такжеУПЛ. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Тут уже Григорчуку не на что сетовать

– Тогда почему вы приняли решение покинуть "Черноморец"?

– Я играл не так много, как хотелось. Тогда было принято решение покинуть клуб.

– Как показал "Черноморец" по ходу сезона, у заточенности Григорчука на универсализм есть свои дивиденды.

– По-моему, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях.

- Достаточно показателен пример Сергея Суханова из "Оболони", который у Григорчука вообще играл на фланге защиты, а, вернувшись в Киев, стал одним из лучших бомбардиров команды в УПЛ.

– Это еще раз доказывает, что каждый тренер может видеть по-разному того или иного игрока.

По теме
yellow-arrow
Заря в Польше проводила переговоры с потенциальным новым главным тренером
yellow-arrow
Пушич: Команда приняла мою футбольную философию со всеми ее деталями
yellow-arrow
Для Генинсона нашли новое место работы после ухода из Черноморца
Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости