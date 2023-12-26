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Наумец - о "универсализме" Григорчука: Думаю, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях
Хавбек рассказал о времени, проведенном в Черноморце
Фото: Instagram
Полузащитник
– Ваш агент Александр Панков, комментируя ваш забитый мяч, подколол Григорчука, требовавшего от вас в """Черноморце" быть более универсальным игроком.
– Скажу так. Тренеру виднее, на какой позиции использовать того или иного футболиста. В разговорах с Григорчуком я говорил о том, где мне было бы действовать более комфортно, но последнее слово за ним. Со своей стороны я буду выкладываться на максимум, где бы ни играл.
– Тогда почему вы приняли решение покинуть "Черноморец"?
– Я играл не так много, как хотелось. Тогда было принято решение покинуть клуб.
– Как показал "Черноморец" по ходу сезона, у заточенности Григорчука на универсализм есть свои дивиденды.
– По-моему, каждый игрок должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться плохо играть на нескольких позициях.
- Достаточно показателен пример Сергея Суханова из "Оболони", который у Григорчука вообще играл на фланге защиты, а, вернувшись в Киев, стал одним из лучших бомбардиров команды в УПЛ.
– Это еще раз доказывает, что каждый тренер может видеть по-разному того или иного игрока.
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