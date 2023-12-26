Интернасьонал работает над подписанием полноценного контракта с защитником Шахтера

Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос заявил о том, что клуб работает над полноценным трансфером защитника " Шахтера " Витао, который сейчас играет за бразильскую команду на правах аренды благодаря 7-му аннексу ФИФА.

"Мы двигаемся к тому, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели. Мы уже работаем над тем, чтобы на законных основаниях подписать Витао на полноценных условиях с новым контрактом, - сказал Барселлос.

Напомним, что арендное соглашение Витао с бразильским клубом и контракт с "Шахтером" действуют до 30 июня 2024 года.

Ранее также была информация, что защитником интересуется испанский "Бетис".