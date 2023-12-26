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Интернасьонал работает над подписанием полноценного контракта с защитником Шахтера
Бразильский клуб планирует подписать Витао на постоянной основе
Фото: instagram.com/vitoreduardo00
Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос заявил о том, что клуб работает над полноценным трансфером защитника "
"Мы двигаемся к тому, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели.
Мы уже работаем над тем, чтобы на законных основаниях подписать Витао на полноценных условиях с новым контрактом, - сказал Барселлос.
Напомним, что арендное соглашение Витао с бразильским клубом и контракт с "Шахтером" действуют до 30 июня 2024 года.
Ранее также была информация, что защитником интересуется испанский "Бетис".
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