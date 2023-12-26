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Интернасьонал работает над подписанием полноценного контракта с защитником Шахтера

Премьер-лига

Бразильский клуб планирует подписать Витао на постоянной основе

Интернасьонал работает над подписанием полноценного контракта с защитником Шахтера

Фото: instagram.com/vitoreduardo00

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Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос заявил о том, что клуб работает над полноценным трансфером защитника "Шахтера" Витао, который сейчас играет за бразильскую команду на правах аренды благодаря 7-му аннексу ФИФА.

"Мы двигаемся к тому, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели.

Мы уже работаем над тем, чтобы на законных основаниях подписать Витао на полноценных условиях с новым контрактом, - сказал Барселлос.

Напомним, что арендное соглашение Витао с бразильским клубом и контракт с "Шахтером" действуют до 30 июня 2024 года.

Ранее также была информация, что защитником интересуется испанский "Бетис".

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Источник:
GaúchaZH
Опубликовал: Михаил Черныш
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