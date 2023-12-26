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Исенко и Сапутин – в топ-10 молодых вратарей в мире по игровому опыту по оценкам CIES

Премьер-лига

В формуле оценки были объединены уровень чемпионата и количество игровых минут.

Исенко и Сапутин – в топ-10 молодых вратарей в мире по игровому опыту по оценкам CIES

Фото: Instagram

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CIES Football Observatory представил рейтинг молодых игроков (до 21 года) с наибольшим игровым опытом в текущем сезоне.

Всего были оценены 49 лиг мира, учитывая вторые дивизионы некоторых стран. В формуле оценки были объединены уровень чемпионата и количество игровых минут.

Первый в рейтинге - вратарь "Тулузы" Гийом Рест, у которого 77,6 балла.

На втором месте Павел Исенко из "Ворсклы", у него 75,8 балла.

Тройку запер голкипер "Чикаго Файр" Кристофер Брейди с 74,4 баллами.

На 8-й позиции – вратарь "Зари" Александр Сапутин, имеющий 63,5 балла.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Павел Исенко Александр Сапутин
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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