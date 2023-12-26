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Исенко и Сапутин – в топ-10 молодых вратарей в мире по игровому опыту по оценкам CIES
В формуле оценки были объединены уровень чемпионата и количество игровых минут.
Фото: Instagram
CIES Football Observatory представил рейтинг молодых игроков (до 21 года) с наибольшим игровым опытом в текущем сезоне.
Всего были оценены 49 лиг мира, учитывая вторые дивизионы некоторых стран. В формуле оценки были объединены уровень чемпионата и количество игровых минут.
Первый в рейтинге - вратарь "Тулузы" Гийом Рест, у которого 77,6 балла.
На втором месте Павел Исенко из "
Тройку запер голкипер "Чикаго Файр" Кристофер Брейди с 74,4 баллами.
На 8-й позиции – вратарь "Зари" Александр Сапутин, имеющий 63,5 балла.
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