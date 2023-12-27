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Шахтер начал голосование за лучшего футболиста года
На первом этапе представлены три игрока
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" запустил голосование за лучшего игрока команды уходящего года.
По итогам первого этапа голосования среди болельщиков в финальный тур вышли Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Даниил Сикан.
Свой голос вы можете отдать здесь.
Отметим, лучшими игроками "Шахтера" в предыдущие годы болельщики признавали Михаила Мудрика (2021, 2022), Анатолия Трубина (2020), Андрея Пятова (2019), Тайсона (2018), Марлоса (2016, 2017), Алекса Тейшейру (2015) и Дарио Срну (2014).
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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