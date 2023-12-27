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Шахтер начал голосование за лучшего футболиста года

Премьер-лига

На первом этапе представлены три игрока

Шахтер начал голосование за лучшего футболиста года

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" запустил голосование за лучшего игрока команды уходящего года.

По итогам первого этапа голосования среди болельщиков в финальный тур вышли Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

Свой голос вы можете отдать здесь.

Отметим, лучшими игроками "Шахтера" в предыдущие годы болельщики признавали Михаила Мудрика (2021, 2022), Анатолия Трубина (2020), Андрея Пятова (2019), Тайсона (2018), Марлоса (2016, 2017), Алекса Тейшейру (2015) и Дарио Срну (2014).

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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