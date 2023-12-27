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Наумец: В Динамо я понял, как правильно играть в футбол
Полузащитник рассказал о периоде в системе столичного клуба
Фото: ФК Динамо
Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец вспомнил период в структуре киевского "Динамо".
- В свои 24 вы за плечами имеете серьезный опыт: начиная от школы "Динамо", попробовали легионерского хлеба за рубежом. Это сейчас вам пригодится в Черкассах?
- Футбол в Украине и Греции очень сильно отличается. Там в команде было больше легионеров, чем местных. Зато я понял, как нужно двигаться дальше и чего хочу. Сумасшедшие фанаты. Первые 5-6 команд приглашают опытных игроков, которые делают разницу.
В Европе, даже если свой ошибается, его все равно будут ставить. Когда есть поддержка, понимаешь, что ты имеешь право на ошибку и стараешься отблагодарить всех, кто в тебя верит. Сейчас у наших ребят есть реальный шанс доказать, что они ничем не уступают легионерам и также могут играть первую скрипку в своих клубах.
- Ваш опыт перехода во взрослый футбол был тяжелым?
- Я поехал в Грецию после "Динамо". Я должен был полгода играть за дубль, а тренер после первой тренировки с основой меня оставили и через два месяца дебютировал за основную команду Янины. Во взрослом футболе надо было учиться быстро принимать решения, работать над собой в физическом плане. Нужно было еще подтягивать английский, чтобы полностью понимать то, что от тебя требует тренер.
- В молодежке "Динамо" вы поиграли со многими игроками, которые сейчас на слуху: Русин, Михайличенко, Попов, Леднев, Шапаренко. Конкурировать с ними было сложно?
- В "Динамо" я понял, как правильно играть в футбол. Выбирать позицию и остальные детали. В то время действительно была сильная команда. Все ребята почти играют на высоком уровне. Все ребята плюс-минус играют.
- Кто из игроков того состава U-19 не раскрыл свой потенциал, хотя по юношам был в порядке?
- Максим Кулиш ("Левый берег") мог бы играть сейчас на высоком уровне. Надеюсь он еще себя покажет.
- Вас приглашали в "Динамо", когда вы были в структуре "Зари". Все это время вас не хотели вернуть?
- Слухи доходили, но без конкретики, - сказал Наумец.
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