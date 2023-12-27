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Легенда Полтавы. Появился еще один кандидат на должность главного тренера Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Александр Мелащенко сейчас входит в тренерский штаб олимпийской сборной Украины

Легенда Полтавы. Появился еще один кандидат на должность главного тренера Ворсклы

фото из свободных источников

Новина українською

Стал известен еще один кандидат на вакантную должность тренера "Ворсклы".

Как сообщает Sport Arena, речь идет о легендарном полтавском футболисте Александре Мелащенко, который сейчас входит в тренерский штаб Руслана Ротаня в украинской олимпийской сборной.

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Мелащенко свою карьеру начинал именно в "Ворскле", а затем играл за "Динамо" и "Днепр", при этом с киевлянами дважды становился чемпионом Украины.

Также Мелащенко провел 16 матчей за сборную Украины, в которых забил 3 гола.

Интересно, что недавно ТаТоТаке сообщало о том, что руководство "Ворсклы" на данный момент рассматривает на должность главного тренера Сергея Долганского и Александра Хацкевича, причем с шансами 50:50.

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Ворскла (Полтава) Александр Мелащенко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
27.12.2023 в 20:11
Ого, Мелащенко не впізнати, потріпало його життя
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
27.12.2023 в 20:11
Ого, Мелащенко не впізнати, потріпало його життя
Ответить
0
0

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