Легенда Полтавы. Появился еще один кандидат на должность главного тренера Ворсклы

Стал известен еще один кандидат на вакантную должность тренера " Ворсклы ".

Как сообщает Sport Arena, речь идет о легендарном полтавском футболисте Александре Мелащенко, который сейчас входит в тренерский штаб Руслана Ротаня в украинской олимпийской сборной.

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Мелащенко свою карьеру начинал именно в "Ворскле", а затем играл за "Динамо" и "Днепр", при этом с киевлянами дважды становился чемпионом Украины.

Также Мелащенко провел 16 матчей за сборную Украины, в которых забил 3 гола.

Интересно, что недавно ТаТоТаке сообщало о том, что руководство "Ворсклы" на данный момент рассматривает на должность главного тренера Сергея Долганского и Александра Хацкевича, причем с шансами 50:50.