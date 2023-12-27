Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Полтавы. Появился еще один кандидат на должность главного тренера Ворсклы
Александр Мелащенко сейчас входит в тренерский штаб олимпийской сборной Украины
фото из свободных источников
Стал известен еще один кандидат на вакантную должность тренера "
Как сообщает Sport Arena, речь идет о легендарном полтавском футболисте Александре Мелащенко, который сейчас входит в тренерский штаб Руслана Ротаня в украинской олимпийской сборной.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мелащенко свою карьеру начинал именно в "Ворскле", а затем играл за "Динамо" и "Днепр", при этом с киевлянами дважды становился чемпионом Украины.
Также Мелащенко провел 16 матчей за сборную Украины, в которых забил 3 гола.
Интересно, что недавно ТаТоТаке сообщало о том, что руководство "Ворсклы" на данный момент рассматривает на должность главного тренера Сергея Долганского и Александра Хацкевича, причем с шансами 50:50.
Популярное сейчас
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику
- "Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Комментарии 1