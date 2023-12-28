  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендир Черноморца: Мы сможем претендовать на первую пятерку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендир Черноморца: Мы сможем претендовать на первую пятерку

Премьер-лига

В Одессе говорят, что у них конкурентоспособная команда для этого чемпионата

Гендир Черноморца: Мы сможем претендовать на первую пятерку

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о планах команды на весеннюю часть сезона.

– Орест Кузык говорил, что задача "Черноморца" весной – попасть в пятерку. Это реально?

– Мы ставим высокие задачи для себя, будем работать. Всё в наших силах. Игроки должны ответственно отнестись к своей работе. Претендовать сможем. У нас есть конкурентоспособная команда для этого чемпионата. Я не вижу задач, которые мы не сможем выполнить.

– "Черноморец" уже в полуфинале кубка. Всего две игры для участия в еврокубке. Черноморец будет делать акцент на этой возможности?

– Конечно. Вот в Турции потренируемся и будем готовы играть.

По теме
yellow-arrow
Судаков: Лидер Шахтера? Это очень громко звучит. Один из лидеров – возможно
yellow-arrow
"Один из лидеров Шахтера". Судаков признался, кого выбрал лучшим игроком УПЛ
yellow-arrow
В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо
Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости