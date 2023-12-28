Гендир Черноморца: Мы сможем претендовать на первую пятерку

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра рассказал о планах команды на весеннюю часть сезона.

– Орест Кузык говорил, что задача "Черноморца" весной – попасть в пятерку. Это реально?

– Мы ставим высокие задачи для себя, будем работать. Всё в наших силах. Игроки должны ответственно отнестись к своей работе. Претендовать сможем. У нас есть конкурентоспособная команда для этого чемпионата. Я не вижу задач, которые мы не сможем выполнить.

– "Черноморец" уже в полуфинале кубка. Всего две игры для участия в еврокубке. Черноморец будет делать акцент на этой возможности?

– Конечно. Вот в Турции потренируемся и будем готовы играть.