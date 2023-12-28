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Три игрока Руха восстановились после травм. В лазарете остался только Слюсар
Новости из стана львовского клуба
Фото: ФК Рух
Три игрока "
На данный в лазарете львовян находится только универсал Денис Слюсар, который планирует начать тренироваться по индивидуальной программе в январе следующего года.
Напомним, что подопечные Виталия Пономарева выйдут из отпуска 8 января, затем у команды запланирован выезд на сбор в Словению.
"Рух" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место, имея в активе 26 очков.
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