Три игрока Руха восстановились после травм. В лазарете остался только Слюсар

Три игрока " Руха ", а именно Юрий Климчук, Денис Теслюк и Остап Притула восстановились после травм и вместе с командой начнут подготовку к весенней части сезона.

На данный в лазарете львовян находится только универсал Денис Слюсар, который планирует начать тренироваться по индивидуальной программе в январе следующего года.

Напомним, что подопечные Виталия Пономарева выйдут из отпуска 8 января, затем у команды запланирован выезд на сбор в Словению.

"Рух" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место, имея в активе 26 очков.