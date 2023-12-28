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Три игрока Руха восстановились после травм. В лазарете остался только Слюсар

Премьер-лига

Новости из стана львовского клуба

Три игрока Руха восстановились после травм. В лазарете остался только Слюсар

Фото: ФК Рух

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Три игрока "Руха", а именно Юрий Климчук, Денис Теслюк и Остап Притула восстановились после травм и вместе с командой начнут подготовку к весенней части сезона.

На данный в лазарете львовян находится только универсал Денис Слюсар, который планирует начать тренироваться по индивидуальной программе в январе следующего года.

Напомним, что подопечные Виталия Пономарева выйдут из отпуска 8 января, затем у команды запланирован выезд на сбор в Словению.

"Рух" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место, имея в активе 26 очков.

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Рух (Львов) Юрий Климчук Остап Притула Денис Слюсар
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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