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"Очень много факторов". В Черноморце рассказали, сколько зрителей сможет принять стадион

Премьер-лига

Анатолий Мисюра прокомментировал возможность допуска болельщиков на трибуны

"Очень много факторов". В Черноморце рассказали, сколько зрителей сможет принять стадион

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, сколько зрителей можно безопасно разместить на стадионе одесского клуба.

- Нужно свести информацию к единому целому. Людей до 500 сможет принять подтрибунное помещение, вряд ли больше. Есть сектор, в который зайдут обе команды. Туда никто не должен заходить, мешать игрокам. Этот сектор нужно будет отделить и организовать там все - сиденья, воду и все остальное необходимое для команд.

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Как с болельщиками? Вы же понимаете, что ни стадион, ни клуб не имеет запасных свободных тысячи табуретов. Это все будет в режиме - "выйти и постоять". Хорошо, если тревога будет 15-30 минут, или до часа. А тревоги бывают и по три часа. Как это будет отражаться на людях, три часа простоять в подтрибунном помещении? Те же туалеты и так далее.

Очень много факторов мы их изучаем. Мы уже имели переговоры и с администрацией. В начале следующего года еще будет общаться и смотреть, что мы можем сделать. Думаю, одну-две тысячи горожан мы сможем принять. Но нужно все хорошо изучить и принять правильное решение.

- Даже две тысячи может быть?

- Это предположение, может, мы и тысячу не сможет отработать. Нужно посмотреть, как правильно сделать логистику по стадиону, чтобы все было быстро. На какой сектор выводить людей, как с него заводить в подтрибунку. Нужно изучить все варианты и потом принять решение - это тысяча, пятьсот, пять или десять тысяч. Сейчас не могу сказать.

- Фанатский сектор будет на стадионе?

- Вопрос сейчас еще полностью не изучен. Фанатский сектор сейчас в той части стадиона, где нет прямого доступа к подтрибунному помещению. Как их выводить в подтрибунное помещение, как это сделать быстро, я пока не понимаю, - сказал Мисюра.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.12.2023 в 09:51
От така х... малята і по всіх інших стадіонах! Навряд чи щось станеться, утім відповідальність на себе НІХТО брати не бажає. Хоч всім зрозуміло, що вбиває ху#ло претензії будуть висувати організаторам.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
29.12.2023 в 09:51
От така х... малята і по всіх інших стадіонах! Навряд чи щось станеться, утім відповідальність на себе НІХТО брати не бажає. Хоч всім зрозуміло, що вбиває ху#ло претензії будуть висувати організаторам.
Ответить
0
0

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