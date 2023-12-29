"Очень много факторов". В Черноморце рассказали, сколько зрителей сможет принять стадион

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, сколько зрителей можно безопасно разместить на стадионе одесского клуба.

- Нужно свести информацию к единому целому. Людей до 500 сможет принять подтрибунное помещение, вряд ли больше. Есть сектор, в который зайдут обе команды. Туда никто не должен заходить, мешать игрокам. Этот сектор нужно будет отделить и организовать там все - сиденья, воду и все остальное необходимое для команд.

Как с болельщиками? Вы же понимаете, что ни стадион, ни клуб не имеет запасных свободных тысячи табуретов. Это все будет в режиме - "выйти и постоять". Хорошо, если тревога будет 15-30 минут, или до часа. А тревоги бывают и по три часа. Как это будет отражаться на людях, три часа простоять в подтрибунном помещении? Те же туалеты и так далее.

Очень много факторов мы их изучаем. Мы уже имели переговоры и с администрацией. В начале следующего года еще будет общаться и смотреть, что мы можем сделать. Думаю, одну-две тысячи горожан мы сможем принять. Но нужно все хорошо изучить и принять правильное решение.

- Даже две тысячи может быть?

- Это предположение, может, мы и тысячу не сможет отработать. Нужно посмотреть, как правильно сделать логистику по стадиону, чтобы все было быстро. На какой сектор выводить людей, как с него заводить в подтрибунку. Нужно изучить все варианты и потом принять решение - это тысяча, пятьсот, пять или десять тысяч. Сейчас не могу сказать.

- Фанатский сектор будет на стадионе?

- Вопрос сейчас еще полностью не изучен. Фанатский сектор сейчас в той части стадиона, где нет прямого доступа к подтрибунному помещению. Как их выводить в подтрибунное помещение, как это сделать быстро, я пока не понимаю, - сказал Мисюра.