Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока по итогам 2023 года

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк победил в голосовании за лучшего игрока команды в 2023 году.

Он получил больше всего голосов болельщиков в клубных соцсетях. На второй строчке расположился полузащитник Александр Скляр. Третье место разделили хавбек Иван Нестеренко и вингер Ибраим Кане.

В нынешнем сезоне Степанюк отыграл 21 матч за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

В УПЛ "Ворскла" после осенней части сезона идет на 7-й строчке. В активе "бело-зеленых" 23 балла.