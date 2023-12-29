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Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока по итогам 2023 года

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Фанаты определили победителя

Болельщики Ворсклы выбрали лучшего игрока по итогам 2023 года

vorskla.com.ua

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Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк победил в голосовании за лучшего игрока команды в 2023 году.

Он получил больше всего голосов болельщиков в клубных соцсетях. На второй строчке расположился полузащитник Александр Скляр. Третье место разделили хавбек Иван Нестеренко и вингер Ибраим Кане.

В нынешнем сезоне Степанюк отыграл 21 матч за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

В УПЛ "Ворскла" после осенней части сезона идет на 7-й строчке. В активе "бело-зеленых" 23 балла.

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Ворскла (Полтава) Александр Скляр Руслан Степанюк Ибрахим Кане Иван Нестеренко
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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