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Езерский официально покинул Александрию. Его ждут в Карпатах

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Езерский официально покинул Александрию. Его ждут в Карпатах

fco.com.ua

Новина українською

Помощник Руслана Ротаня в "Александрии" Владимир Езерский покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.

Уже известно, что тренер продолжит карьеру в "Карпатах", хотя львовский клуб еще не объявил о назначении. В львовском команде Езерский также отвечать за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.

Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В "Александрии" тренер работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.

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Официально. Езерский покинул Александрию
Владимир Езерский ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.12.2023 в 17:21
Официально: Езерский сейчас на вокзале берет билеты во Львов...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.12.2023 в 17:21
Официально: Езерский сейчас на вокзале берет билеты во Львов...
Ответить
0
0

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