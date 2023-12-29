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Езерский официально покинул Александрию. Его ждут в Карпатах
Теперь - официальная информация
fco.com.ua
Помощник Руслана Ротаня в "Александрии" Владимир Езерский покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.
Уже известно, что
Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.
В "Александрии" тренер работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.
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