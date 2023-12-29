Езерский официально покинул Александрию. Его ждут в Карпатах

Помощник Руслана Ротаня в "Александрии" Владимир Езерский покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.

Уже известно, что тренер продолжит карьеру в "Карпатах" , хотя львовский клуб еще не объявил о назначении. В львовском команде Езерский также отвечать за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.

Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В "Александрии" тренер работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.