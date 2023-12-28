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Езерский подписал контракт с Карпатами, - СМИ
В львовской команде специалист будет отвечать за подготовку защитников
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Владимир Езерский, который до недавнего момента находился в тренерском штабе "Александрии", подписал контракт со львовскими "
В львовской команде Езерский будет одним из помощников главного тренера Мирона Маркевича.
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По информации источника, он будет отвечать в "Карпатах" за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.
Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.
В "Александрии" Езерский работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.
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