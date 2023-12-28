Езерский подписал контракт с Карпатами, - СМИ

Владимир Езерский, который до недавнего момента находился в тренерском штабе "Александрии", подписал контракт со львовскими " Карпатами ". Об этом сообщает Sport.ua.

В львовской команде Езерский будет одним из помощников главного тренера Мирона Маркевича.

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По информации источника, он будет отвечать в "Карпатах" за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.

Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В "Александрии" Езерский работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.