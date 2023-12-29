ТаТоТаке: Василий Кравец принципиально не рассматривает варианты в Европе, пока в Украине идет война

1 января защитник Василий Кравец покинет " Днепр-1 ". Об этом пишет "ТаТоТаке".

Игрок покинет днепровский клуб в статусе свободного агента по обоюдной договоренности сторон.

Также, по данным источника, некоторый интерес к Кравцу проявляют клубы из Бельгии и Испании. Впрочем, сам Василий принципиально отказывается рассматривать зарубежные варианты продолжения карьеры пока в Украине идет война.

Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.