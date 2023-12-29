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ТаТоТаке: Василий Кравец принципиально не рассматривает варианты в Европе, пока в Украине идет война

Премьер-лига

Защитник 1 января официально станет свободным агентом

ТаТоТаке: Василий Кравец принципиально не рассматривает варианты в Европе, пока в Украине идет война

scdnipro1.com.ua

Новина українською

1 января защитник Василий Кравец покинет "Днепр-1". Об этом пишет "ТаТоТаке".

Игрок покинет днепровский клуб в статусе свободного агента по обоюдной договоренности сторон.

Также, по данным источника, некоторый интерес к Кравцу проявляют клубы из Бельгии и Испании. Впрочем, сам Василий принципиально отказывается рассматривать зарубежные варианты продолжения карьеры пока в Украине идет война.

Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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Василий Кравец СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
29.12.2023 в 18:50
Хєрню якусь пишуть... Поки йде війна, нехай бере зброю і йде воювати. Тіпа патріот, але... я ж спортсмен
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
29.12.2023 в 18:50
Хєрню якусь пишуть... Поки йде війна, нехай бере зброю і йде воювати. Тіпа патріот, але... я ж спортсмен
Ответить
0
0

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