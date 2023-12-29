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ТаТоТаке: Василий Кравец принципиально не рассматривает варианты в Европе, пока в Украине идет война
Защитник 1 января официально станет свободным агентом
scdnipro1.com.ua
1 января защитник Василий Кравец покинет "
Игрок покинет днепровский клуб в статусе свободного агента по обоюдной договоренности сторон.
Также, по данным источника, некоторый интерес к Кравцу проявляют клубы из Бельгии и Испании. Впрочем, сам Василий принципиально отказывается рассматривать зарубежные варианты продолжения карьеры пока в Украине идет война.
Напомним, что 26-летний защитник в "Днепре-1" не имел постоянной практики и в текущем сезоне провел за днепрян 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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