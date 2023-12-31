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Удар Ракицкого копчиком. Болельщики Шахтера выбрали лучший гол команды в 2023 году

Премьер-лига
Обновлено

А может и не копчиком. Интересное взятие ворот соперника

Удар Ракицкого копчиком. Болельщики Шахтера выбрали лучший гол команды в 2023 году

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

В течении последних нескольких недель болельщики "Шахтера" выбирали лучший гол команды в 2023 году.

Для участия в этом конкурсе было отобрано 16 забитых мячей "горняков". Все они стартовали со стадии 1/8 финала. Болельщики по очереди выбирали один лучший гол из двух претендентов.

В итоге осталось два финалиста. В решающем голосовании сошлись: курьезный гол Ярослава Ракицкого копчиком в ворота "Фейенорда" в рамках 1/8 финала Лиги Европы и точный удар в девятку от Александра Зубкова "Вересу" в финальном матче осенней части чемпионата Украины.

За гол защитника проголосовали 174 человека, а гол вингера выбрали 105 респондентов.

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1 голосов
Источник:
YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Бapceлиниyс
31.12.2023 в 13:47
Редакция, вас тоже, так уж быть. Я сегодня добрый. Вы хоть сегодня не тупитЕ.
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Комментарии 5
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Бapceлиниyс
31.12.2023 в 13:47
Редакция, вас тоже, так уж быть. Я сегодня добрый. Вы хоть сегодня не тупитЕ.
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0
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Бapceлиниyс
31.12.2023 в 13:39
Всех болельщиков Барселоны, Шахтёра и Кривбасса с наступающим Новым Годом! Пардон, и остальных тоже, даже мадри@асов. ))
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Бapceлиниyс
31.12.2023 в 13:29
И как точно и расчётливо пробил своим копч... ай, ладно.. пусть будет ж0пой.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.12.2023 в 12:48
Я так розумію, по приколу.
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Бapceлиниyс
31.12.2023 в 13:36
Не только по приколу. Во-первых, Рак очень точно пробил между вратарём и перекладиной, ногой попробуй ещё так попади, а во-вторых, этот гол был очень важным для Шахтёра. Ну и конечно же гол комичный получился, это да, а для голландцев так вообще унизительный.
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