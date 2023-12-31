Удар Ракицкого копчиком. Болельщики Шахтера выбрали лучший гол команды в 2023 году

В течении последних нескольких недель болельщики "Шахтера" выбирали лучший гол команды в 2023 году.

Для участия в этом конкурсе было отобрано 16 забитых мячей "горняков". Все они стартовали со стадии 1/8 финала. Болельщики по очереди выбирали один лучший гол из двух претендентов.

В итоге осталось два финалиста. В решающем голосовании сошлись: курьезный гол Ярослава Ракицкого копчиком в ворота "Фейенорда" в рамках 1/8 финала Лиги Европы и точный удар в девятку от Александра Зубкова "Вересу" в финальном матче осенней части чемпионата Украины.

За гол защитника проголосовали 174 человека, а гол вингера выбрали 105 респондентов.