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Удар Ракицкого копчиком. Болельщики Шахтера выбрали лучший гол команды в 2023 году
А может и не копчиком. Интересное взятие ворот соперника
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
В течении последних нескольких недель болельщики "Шахтера" выбирали лучший гол команды в 2023 году.
Для участия в этом конкурсе было отобрано 16 забитых мячей "горняков". Все они стартовали со стадии 1/8 финала. Болельщики по очереди выбирали один лучший гол из двух претендентов.
В итоге осталось два финалиста. В решающем голосовании сошлись: курьезный гол Ярослава Ракицкого копчиком в ворота "Фейенорда" в рамках 1/8 финала Лиги Европы и точный удар в девятку от Александра Зубкова "Вересу" в финальном матче осенней части чемпионата Украины.
За гол защитника проголосовали 174 человека, а гол вингера выбрали 105 респондентов.
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