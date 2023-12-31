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Юрий Свиридов: В ФИФА есть представители Вануату, Фиджи, зато нет нас. Нужно это менять
Новые изменения в украинском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов поделился мыслями о том, почему Украина должна присоединиться к руководящим органам в европейском и мировом футболе.
"Я уверен на 100%, что за все время существования независимой Украины, с 1991 года, еще не было ни одного представителя Украины в исполкоме ФИФА. Там есть представители Вануату, Фиджи и других. Несмотря на все уважение к этим странам, мы тоже за 30 лет должны быть там. С новыми изменениями мы должны быть амбициозными, участвовать в руководящих органах ФИФА, УЕФА и брать на себя лидерство.
Почему нас там не было раньше? Потому что, вероятно, мы не понимали ценность этого направления, не было людей, которые могли бы там работать. Сама система украинского футбола не дает дорогу молодым лидерам", — сказал Свиридов.
Напомним, что решение этих проблем начнется после утверждения нового президента УАФ.
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