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Юрий Свиридов: В ФИФА есть представители Вануату, Фиджи, зато нет нас. Нужно это менять

Премьер-лига
Обновлено

Новые изменения в украинском футболе

Юрий Свиридов: В ФИФА есть представители Вануату, Фиджи, зато нет нас. Нужно это менять

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов поделился мыслями о том, почему Украина должна присоединиться к руководящим органам в европейском и мировом футболе.

"Я уверен на 100%, что за все время существования независимой Украины, с 1991 года, еще не было ни одного представителя Украины в исполкоме ФИФА. Там есть представители Вануату, Фиджи и других. Несмотря на все уважение к этим странам, мы тоже за 30 лет должны быть там. С новыми изменениями мы должны быть амбициозными, участвовать в руководящих органах ФИФА, УЕФА и брать на себя лидерство.

Почему нас там не было раньше? Потому что, вероятно, мы не понимали ценность этого направления, не было людей, которые могли бы там работать. Сама система украинского футбола не дает дорогу молодым лидерам", — сказал Свиридов.

Напомним, что решение этих проблем начнется после утверждения нового президента УАФ.

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Юрий Свиридов
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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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terber (ternopil)
31.12.2023 в 13:53
суркісня чому мовчала коли били в уефа
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Комментарии 2
terber (ternopil)
31.12.2023 в 13:53
суркісня чому мовчала коли били в уефа
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0
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oda1979 (Запорожье)
31.12.2023 в 13:37
Вышеназванные клубы до сих пор проявляют интерес
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