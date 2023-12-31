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Вратарь ЛНЗ: Олег Дулуб начал приучать нас к своему видению игры

Премьер-лига

Итоги полугодия от Германа Пенькова

Вратарь ЛНЗ: Олег Дулуб начал приучать нас к своему видению игры

Фото: ФК ЛНЗ

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Герман Пеньков подвел итоги первой части сезона для себя и своей команды.

"Если быть честным, то хотелось бы лучше. И могло быть лучше. Это если говорить о персональном выступлении. Относительно команды, у нас не совсем получился старт, много новых игроков, привыкали друг к другу и какие-то нюансы влияли на выступления. Потом понемногу сыгрались и результаты улучшились.

Привыкали постепенно. Олег Дулуб начал приучать нас к своему видению игры, а мы с ребятами сами понимали, что нужно стараться зарабатывать больше зачетных баллов. Это было начало чемпионата, нам понадобилось некоторое время, чтобы наладить взаимопонимание. Руководство решило сменить тренера, поэтому так совпали эти истории, что и мы были настроены бороться за высшие места, и как раз пришел новый тренерский штаб", - сказал Герман Пеньков.

Напомним, что после первой части сезона ЛНЗ идет на десятом месте турнирной таблицы УПЛ.

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Олег Дулуб Герман Пеньков ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Игорь Семйон
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