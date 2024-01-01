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Защитник Шахтера получил вызов на КАН-2023

Премьер-лига
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Новатус Мироши со сборной Танзании отправился на Кубок африканских наций

Защитник Шахтера получил вызов на КАН-2023

instagram.com/novatus_40

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

21-летний левый защитник "Шахтера" Новатус Мироши, получил вызов в национальную сборную Танзании на матчи Кубка африканских наций-2023.

Футболист оказался в окончательной заявке своей команды, которая должна была прибыть в египетский Каир, где начнет подготовку к КАН-2023, который состоится на полях Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля.

Сборная Танзании сыграет в группе F, где ее соперниками будут Марокко, ДР Конго и Замбия.

Напомним, что "Шахтер" арендовал Мироши у у бельгийского "Зюлте-Варегема" до конца сезона и провел за "горняков" 4 матча без результативных действий.

За сборную Танзании у защитника 16 матчей, 2 гола и 1 ассист.

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