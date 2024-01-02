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"Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом

Премьер-лига
Обновлено

Было это еще в 90-х годах прошлого века

"Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил один из самых памятных для себя Новый год и о том, как набрался смелости позвонить по телефону тренеру команды Валерию Лобановскому.

"Праздновали мы с Белькевичем Новый год, и я решил позвонить Лобановскому, чтобы его поздравить. Трубку всегда брала его жена Ада Панкратьевна, а тут взял он.

Я опешил и забыл даже, как его отчество, говорю: "А Валеру можно?". Он отвечает: "Саша, я тебя слушаю". – "Васильевич, с Новым Годом. И до свидания". На этом мое поздравление закончилось.

После этого Новый год был для меня уже не в радость, я ждал 2 января, когда мы должны прийти на тренировку. Думал, что со мной сделает Лобановский? Но он даже не упомянул мне об этом моменте. А вот братья Суркисы очень смеялись, когда Валерий Васильевич поведал им эту историю", - рассказал Хацкевич.

Также Александр Николаевич поздравил всех украинцев с новым годом.

"В эти дни я желаю вам только одного – чтобы Украина как можно быстрее победила врага в войне и наступил долгожданный мир", - сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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okolegko (Київ)
02.01.2024 в 00:15
Забув сказати, що у війні з парашкою, а не незрозуміло з ким, бульбашику
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Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
02.01.2024 в 00:15
Забув сказати, що у війні з парашкою, а не незрозуміло з ким, бульбашику
Ответить
0
0

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