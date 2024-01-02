Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом
Было это еще в 90-х годах прошлого века
Экс-хавбек "
"Праздновали мы с Белькевичем Новый год, и я решил позвонить Лобановскому, чтобы его поздравить. Трубку всегда брала его жена Ада Панкратьевна, а тут взял он.
Я опешил и забыл даже, как его отчество, говорю: "А Валеру можно?". Он отвечает: "Саша, я тебя слушаю". – "Васильевич, с Новым Годом. И до свидания". На этом мое поздравление закончилось.
После этого Новый год был для меня уже не в радость, я ждал 2 января, когда мы должны прийти на тренировку. Думал, что со мной сделает Лобановский? Но он даже не упомянул мне об этом моменте. А вот братья Суркисы очень смеялись, когда Валерий Васильевич поведал им эту историю", - рассказал Хацкевич.
Также Александр Николаевич поздравил всех украинцев с новым годом.
"В эти дни я желаю вам только одного – чтобы Украина как можно быстрее победила врага в войне и наступил долгожданный мир", - сказал Хацкевич.
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Глава СБУ Малюк: Российского флота в Крыму не должно быть вообще
- СМИ: Лунин выйдет в основе Реала на матч с Мальоркой и имеет шанс быть основным и в дальнейшем
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Комментарии 1