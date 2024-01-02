"Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом

Экс-хавбек " Динамо " Александр Хацкевич вспомнил один из самых памятных для себя Новый год и о том, как набрался смелости позвонить по телефону тренеру команды Валерию Лобановскому.

"Праздновали мы с Белькевичем Новый год, и я решил позвонить Лобановскому, чтобы его поздравить. Трубку всегда брала его жена Ада Панкратьевна, а тут взял он.

Я опешил и забыл даже, как его отчество, говорю: "А Валеру можно?". Он отвечает: "Саша, я тебя слушаю". – "Васильевич, с Новым Годом. И до свидания". На этом мое поздравление закончилось.

После этого Новый год был для меня уже не в радость, я ждал 2 января, когда мы должны прийти на тренировку. Думал, что со мной сделает Лобановский? Но он даже не упомянул мне об этом моменте. А вот братья Суркисы очень смеялись, когда Валерий Васильевич поведал им эту историю", - рассказал Хацкевич.