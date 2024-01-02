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Филиппов: Осенью нам удалось победить и Шахтер и Динамо - это всегда очень положительные эмоции

Премьер-лига
Обновлено

Форвард Днепра-1 подвел итог осенней части сезона

Филиппов: Осенью нам удалось победить и Шахтер и Динамо - это всегда очень положительные эмоции

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов поделился мнением об осенней части сезона, который команда завершила на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ.

– Какой матч первой части разочаровал больше всего?

– Не назову один. Но это отрезок времени, когда мы были психологически подавлены – это еврокубки и матчи чемпионата – первые 3-4 тура. Этот период давался очень тяжело. И команде, и каждому в отдельности было тяжело показывать свои лучшие качества. Но со временем мы начали действовать лучше.

– А какой принес наибольшее удовольствие?

– Тоже не назову один. Нам удалось победить и "Шахтер", и "Динамо". Это всегда очень положительные эмоции. Это были тяжелые матчи, но мы показали характер и действовали как настоящая команда.

– Какая цель на сезон стоит перед командой?

– У такой команды как "Днепр-1" всегда должны стоять максимальные задачи. Не будем загадывать наперед, но посмотрим в конце сезона, что у нас получилось. Будем готовиться хорошо к каждой игре – создавать моменты и радовать болельщиков и самих себя хорошей игрой.

– Какие планы у команды на начало Нового года? Когда выходите из отпуска и как будете готовиться ко второй части сезона?

– 15 января мы собираемся в Днепре, пару дней на медтесты и отправляемся на сборы в Турцию.

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Александр Филиппов СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.01.2024 в 20:39
"У такої команди як "Дніпро-1" завжди мають стояти максимальні завдання"... І що це за команда така? Начитався в дитинстві про інші команди і щось розповідає про команду без року неділя.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
02.01.2024 в 20:39
"У такої команди як "Дніпро-1" завжди мають стояти максимальні завдання"... І що це за команда така? Начитався в дитинстві про інші команди і щось розповідає про команду без року неділя.
Ответить
1
0

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