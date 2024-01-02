Красноречивый намек. Кривбасс в соцсетях опубликовал фото чемпионского Лестера

" Кривбасс " завуалировано, но красноречиво намекнул на свои амбиции в текущем сезоне.

Криворожский клуб в соцсетях опубликовал серию фото легендарного сезона "Лестера" 2015/16, когда они стали чемпионами АПЛ.

Напомним, что на зимнюю паузу "Кривбасс" встретил в роли лидера УПЛ. Команда Вернидуба имеют 34 очка в активе.