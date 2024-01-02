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Красноречивый намек. Кривбасс в соцсетях опубликовал фото чемпионского Лестера

Премьер-лига
Обновлено

А может, просто хотят подписать Варди?

Красноречивый намек. Кривбасс в соцсетях опубликовал фото чемпионского Лестера

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" завуалировано, но красноречиво намекнул на свои амбиции в текущем сезоне.

Криворожский клуб в соцсетях опубликовал серию фото легендарного сезона "Лестера" 2015/16, когда они стали чемпионами АПЛ.

Напомним, что на зимнюю паузу "Кривбасс" встретил в роли лидера УПЛ. Команда Вернидуба имеют 34 очка в активе.

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