  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Я еще не ушел на пенсию. Над предложением Бешикташа все еще раздумываю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Я еще не ушел на пенсию. Над предложением Бешикташа все еще раздумываю

Премьер-лига
Обновлено

Тренер рассказал, что пока что не собирается завязывать с футболом

Луческу: Я еще не ушел на пенсию. Над предложением Бешикташа все еще раздумываю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

78-летний бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что он пока что не планирует уходить на пенсию.

- Правда ли, что вы возвращаетесь к тренерской работе?

- Это правда, что я не вышел на пенсию. Я ушел из "Динамо", потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а я не хотел, чтобы она была дома одна, а также переживал за себя. У меня бесконечная страсть к футболу, но это еще зависит от здоровья.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Сейчас все говорят о "Бешикташе"…

- Я все еще раздумываю над этим предложением.

По теме
yellow-arrow
Луческу: Мхитарян - мой ученик. Шахтер купил его по дешевке и затем продал за большие деньги
yellow-arrow
Источник: РБ Лейпциг предлагал за Судакова 25 млн евро, но получил отказ
yellow-arrow
Луческу: Я построил в Динамо состав на будущее
Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bresciaoggi.it
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zonder (Днепр)
02.01.2024 в 23:24
Та всім пох , куди ти там пішов.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Zonder (Днепр)
02.01.2024 в 23:24
Та всім пох , куди ти там пішов.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости