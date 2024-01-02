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Луческу: Я еще не ушел на пенсию. Над предложением Бешикташа все еще раздумываю
Тренер рассказал, что пока что не собирается завязывать с футболом
Getty Images / Global Images Ukraine
78-летний бывший главный тренер "
- Правда ли, что вы возвращаетесь к тренерской работе?
- Это правда, что я не вышел на пенсию. Я ушел из "Динамо", потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а я не хотел, чтобы она была дома одна, а также переживал за себя. У меня бесконечная страсть к футболу, но это еще зависит от здоровья.
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- Сейчас все говорят о "Бешикташе"…
- Я все еще раздумываю над этим предложением.
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