Луческу: Я еще не ушел на пенсию. Над предложением Бешикташа все еще раздумываю

78-летний бывший главный тренер " Динамо " Мирча Луческу подтвердил, что он пока что не планирует уходить на пенсию.

- Правда ли, что вы возвращаетесь к тренерской работе?

- Это правда, что я не вышел на пенсию. Я ушел из "Динамо", потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а я не хотел, чтобы она была дома одна, а также переживал за себя. У меня бесконечная страсть к футболу, но это еще зависит от здоровья.

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- Сейчас все говорят о "Бешикташе"…

- Я все еще раздумываю над этим предложением.