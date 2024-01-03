Луческу: Мхитарян - мой ученик. Шахтер купил его по дешевке и затем продал за большие деньги

Бывший главный тренер " Шахтера " Мирча Луческу с присущей ему скромностью рассказал о своем вкладе в развитие игроков донецкой команды, в частности, остановившись на Генрихе Мхитаряне.

- Вы проработали в Украине 15 лет: 12 в "Шахтере" и 3 года в "Динамо": можно сказать, это ваша вторая родина?

- Родина только одна и для меня это Румыния. Но большую часть своей карьеры я прожил в Украине. Я брал неизвестных 16-17-летних игроков, которые затем становились главными героями топовых европейских лиг. Учтите, что на протяжении многих лет Бразилия регулярно вызывала в сборную Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Марлоса, Фреда (хотя Марлос и играл за сборную Украины, а украинские клубы не имеют права подписывать иностранцев, которые не достигли 18-летия, - прим).

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- А как насчет Мхитаряна, который в свои почти 35 лет все еще играет важную роль в "Интере"?

- Мой ученик. Мы все знаем этого игрока, но, прежде всего, он великий человек. Футбольный интеллектуал, говорит на 5 языках, очень умный. Он играл важнейшую роль в "Шахтера": он пробегал 12 километров за игру, он не только быстр на поле, но и очень быстро думает, принимает решения, он забивал много голов, играя у меня в полузащите. Его карьера меня не удивляет.

- Он поиграл в "Боруссии", "Манчестер Юнайтед", "Арсенале", "Роме", "Интере"...

- Действительно, отличные команды. Я попросил президента "Шахтера" забрать его по дешевке у донецкого "Металлурга", небольшой украинской команды, и он продал его за большие деньги. Я сразу увидел его качества.