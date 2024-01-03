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Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Алиев вернул Ракицкого на Донбасс

Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО

instagram.com/aliev_sasha8

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий и экс-хавбек "Динамо" Ярослав Ракицкий посетили Донецкую область.

Соответствующее фото было в сторис Instagram опубликовал Алиев.

"Ты красавчик, брат", – подписал Алиев фото.

Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО - изображение 1
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