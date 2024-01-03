  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Последний год в Украине был очень трудным - продолжающаяся война повлияла на нас морально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Последний год в Украине был очень трудным - продолжающаяся война повлияла на нас морально

Премьер-лига
Обновлено

Тренер еще раз подтвердил, что не планирует завершить карьеру

Луческу: Последний год в Украине был очень трудным - продолжающаяся война повлияла на нас морально

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

78-летний бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что он пока что не планирует уходить на пенсию.

"Последний год в Украине был очень трудным. Продолжающаяся война оказала сильное негативное влияние на футбол. Это повлияло на нас морально.

Я не отошел от футбола, хотя сейчас и не вовлечен в него. Я остаюсь в футболе, хоть пока чтов роли слушателя и болельщиками.

Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков.

Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне", - сказал Луческу.

По теме
yellow-arrow
Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО
yellow-arrow
Иващенко: Оболонь была одной из тех команд, которые страдали от судейских ошибок
yellow-arrow
Итальянский клуб подписал бывшего игрока Колоса
Мирча Луческу Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GSP.ro
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости