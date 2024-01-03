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Луческу: Последний год в Украине был очень трудным - продолжающаяся война повлияла на нас морально
Тренер еще раз подтвердил, что не планирует завершить карьеру
ФК "Динамо" / Автор невідомий
78-летний бывший главный тренер "
"Последний год в Украине был очень трудным. Продолжающаяся война оказала сильное негативное влияние на футбол. Это повлияло на нас морально.
Я не отошел от футбола, хотя сейчас и не вовлечен в него. Я остаюсь в футболе, хоть пока чтов роли слушателя и болельщиками.
Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков.
Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне", - сказал Луческу.
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