Луческу: Последний год в Украине был очень трудным - продолжающаяся война повлияла на нас морально

78-летний бывший главный тренер " Динамо " Мирча Луческу подтвердил, что он пока что не планирует уходить на пенсию.

"Последний год в Украине был очень трудным. Продолжающаяся война оказала сильное негативное влияние на футбол. Это повлияло на нас морально.

Я не отошел от футбола, хотя сейчас и не вовлечен в него. Я остаюсь в футболе, хоть пока чтов роли слушателя и болельщиками.

Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков.

Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне", - сказал Луческу.