Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ

"Ворскла" окончательно определилась с именем нового главного тренера, сообщает ТаТоТаке.

Должность наставника полтавчан, по крайней мере до конца сезона-2023/24, будет занимать Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".

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Отмечается, что это решение было принято после консультации топ-менеджмента "Ворсклы" с президентом клуба Константином Жеваго.

Штаб Долганского станет известен в ближайшее время.

Напомним, что вторым кандидатом на должность считался Александр Хацкевич.