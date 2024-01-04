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Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
Тренер будет работать минимум до конца сезона
"Ворскла" окончательно определилась с именем нового главного тренера, сообщает ТаТоТаке.
Должность наставника полтавчан, по крайней мере до конца сезона-2023/24, будет занимать Сергей Долганский, который сейчас работает с командой с приставкой "и.о.".
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Отмечается, что это решение было принято после консультации топ-менеджмента "Ворсклы" с президентом клуба Константином Жеваго.
Штаб Долганского станет известен в ближайшее время.
Напомним, что вторым кандидатом на должность считался Александр Хацкевич.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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