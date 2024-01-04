Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину

Бывший нападающий "Ингульца" и "Колоса" Ника Сичинава может вернуться в Украину. Об этом рассказал сам игрок.

"Я сейчас без клуба. В расположении "Погонь-Сокол" я всего лишь тренировался один месяц.

У меня есть варианты продолжения карьеры. Я ни с кем не мог подписать контракт, так как у меня с "Колосом" еще действовало соглашение. Забрал документы только тогда, когда закрылось трансферное окно прошлой зимой.

Возможно, вернусь в Украину, сейчас ждем ответ от клуба", - рассказал Сичинава.