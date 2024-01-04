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Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину

Премьер-лига

Сейчас он находится без клуба

Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину

ФК Ингулец/Автор неизвестный

Новина українською

Бывший нападающий "Ингульца" и "Колоса" Ника Сичинава может вернуться в Украину. Об этом рассказал сам игрок.

"Я сейчас без клуба. В расположении "Погонь-Сокол" я всего лишь тренировался один месяц.

У меня есть варианты продолжения карьеры. Я ни с кем не мог подписать контракт, так как у меня с "Колосом" еще действовало соглашение. Забрал документы только тогда, когда закрылось трансферное окно прошлой зимой.

Возможно, вернусь в Украину, сейчас ждем ответ от клуба", - рассказал Сичинава.

Последним клубом Сичинавы был "Алай Ош" из Кыргызстана, который он покинул в августе прошлого года. Украинским болельщикам он известен по выступлениям за "Ингулец" (2016-2021 года) и "Колос" (2021-2022 года). Также грузин успел поиграть за финский КуПС.

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Ника Сичинава
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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