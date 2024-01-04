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Экс-форвард Ингульца и Колоса может вернуться в Украину
Сейчас он находится без клуба
ФК Ингулец/Автор неизвестный
Бывший нападающий "Ингульца" и "Колоса" Ника Сичинава может вернуться в Украину. Об этом рассказал сам игрок.
"Я сейчас без клуба. В расположении "Погонь-Сокол" я всего лишь тренировался один месяц.
У меня есть варианты продолжения карьеры. Я ни с кем не мог подписать контракт, так как у меня с "Колосом" еще действовало соглашение. Забрал документы только тогда, когда закрылось трансферное окно прошлой зимой.
Возможно, вернусь в Украину, сейчас ждем ответ от клуба", - рассказал Сичинава.
Последним клубом Сичинавы был "Алай Ош" из Кыргызстана, который он покинул в августе прошлого года. Украинским болельщикам он известен по выступлениям за "Ингулец" (2016-2021 года) и "Колос" (2021-2022 года). Также грузин успел поиграть за финский КуПС.
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