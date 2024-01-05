Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза высказался относительно кандидатуры Андрея Шевченко на выборах на пост президента УАФ.

"Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к чиновнику: все чиновники должны быть связаны с Украиной семейно, я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.

Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопросы. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, за гражданство детей", – сказал Береза в интервью телеграм-каналу Днепрянин.