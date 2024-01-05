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Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности
Президент Днепра-1 считает, что президент УАФ должен быть полностью ментально украинским
Фото: scdnipro1.com.ua
Почетный президент "
"Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к чиновнику: все чиновники должны быть связаны с Украиной семейно, я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.
Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопросы. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, за гражданство детей", – сказал Береза в интервью телеграм-каналу Днепрянин.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на выборах.
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