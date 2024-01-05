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Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности

Премьер-лига
Обновлено

Президент Днепра-1 считает, что президент УАФ должен быть полностью ментально украинским

Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался относительно кандидатуры Андрея Шевченко на выборах на пост президента УАФ.

"Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к чиновнику: все чиновники должны быть связаны с Украиной семейно, я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.

Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопросы. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, за гражданство детей", – сказал Береза в интервью телеграм-каналу Днепрянин.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на выборах.

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Андрей Шевченко СК Днепр-1 Юрий Береза УАФ
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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.01.2024 в 18:43
Березу на трон УАФ!!!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.01.2024 в 18:43
Березу на трон УАФ!!!
Ответить
0
1

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