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Первая команда УПЛ отправилась на зарубежный сбор
Начало нового года для моряков прошло под девизом "С места – в карьер"
Фото - UA-Футбол
Вчера, 4 января, футболисты одесского "Черноморца" вышли из отпуска. Команда Романа Григорчука собралась на клубной базе в Совиньоне, а сегодня отправилась на зарубежный сбор. В этом году многолетняя традиция выезжать с этой целью из Одессы после втягивающего этапа сменилась необходимостью начать работу без какой-либо раскачки.
Сегодня утром автобус с одесской командой выехал в столицу Молдовы, откуда днем был запланирован вылет в Турцию. К полудню "Черноморец" был уже на границе с соседней страной, а спустя два часа – в международном аэропорту Кишинева. Из него "моряки" и отправились на сбор, вылетев в 15:45 рейсом ТК274 "Турецких авиалиний" по маршруту Кишинев – Стамбул – Анталья.
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Вместе с командой в Турцию полетели и оба футболиста, о возможном уходе которых из "Черноморца" в последнее время ходило немало разговоров – Владимир Салюк и Максим Брагару.
Как уже сообщал UA-Футбол, на турецком сборе "моряки" будут готовиться к весенней части сезона на протяжении всего января, а в начале февраля вернутся в Одессу. В родном городе команда Романа Григорчука проведет оставшиеся три недели до возобновления чемпионата.
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