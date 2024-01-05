Первая команда УПЛ отправилась на зарубежный сбор

Вчера, 4 января, футболисты одесского "Черноморца" вышли из отпуска. Команда Романа Григорчука собралась на клубной базе в Совиньоне, а сегодня отправилась на зарубежный сбор. В этом году многолетняя традиция выезжать с этой целью из Одессы после втягивающего этапа сменилась необходимостью начать работу без какой-либо раскачки.

Сегодня утром автобус с одесской командой выехал в столицу Молдовы, откуда днем был запланирован вылет в Турцию. К полудню "Черноморец" был уже на границе с соседней страной, а спустя два часа – в международном аэропорту Кишинева. Из него "моряки" и отправились на сбор, вылетев в 15:45 рейсом ТК274 "Турецких авиалиний" по маршруту Кишинев – Стамбул – Анталья.

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Вместе с командой в Турцию полетели и оба футболиста, о возможном уходе которых из "Черноморца" в последнее время ходило немало разговоров – Владимир Салюк и Максим Брагару.

Как уже сообщал UA-Футбол, на турецком сборе "моряки" будут готовиться к весенней части сезона на протяжении всего января, а в начале февраля вернутся в Одессу. В родном городе команда Романа Григорчука проведет оставшиеся три недели до возобновления чемпионата.