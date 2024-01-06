Бобко: Черноморец постоянно стремится доминировать на поле

Бывший футболист "Черноморца" Иван Бобко оценил выступления одесситов в первой части сезона.

"Черноморец" ушел на перерыв на 8 позиции УПЛ. Насколько такой промежуточный результат успешен для команды?



- Мне тяжело это оценивать, ведь я не главный тренер команды. По игре, считаю, что "Черноморец" заслуживал значительно более высокой позиции. Но из-за различных обстоятельств, судейских ошибок команда потеряла много очков, к сожалению, и поэтому занимает восьмую позицию.

Как можно охарактеризовать футбол, к которому в своей команде стремится Роман Григорчук?



- Команда стремится постоянно доминировать на поле. Посмотрите, как ребята работают с мячом, как играют один в один, как обыгрывают. Обратите внимание на то, что молодежь не просто выросла, а настолько уверенно начала играть. Мне очень импонирует игра "Черноморца". Считаю, что команда за последние полтора года очень выросла и продвинулась вперед, потенциал у нее большой. Надеюсь, им удастся его реализовать.

У одесской команды лишь одна ничья за 17 туров. Или это признак бескомпромиссности?

- Скажу одно - "Черноморец" всегда старается играть на победу.

Одесситы лишь в 3 матчах из 16 не смогли забить. Что это значит?

- Команда играет в атакующий футбол, поэтому и такие показатели.

Кто из игроков "Черноморца" выделялся в первой части сезона?

- Не могу выделить кого-то одного. Считаю, что вся команда существенно прибавила. Посмотрите, какой возник спрос на ребят. Все говорят о Салюке, о Багаре, Варакуте, Путрю. Очень хороший сезон проводит Штогрин. Это о многом говорит.

На какой позиции видишь "Черноморец" по завершении сезона?

- Я всегда хочу, чтобы "Черноморец" только побеждал и играл в еврокубках.

Бобко выступал за одесский клуб в сезонах 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2022/23 годов.