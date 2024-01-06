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Бобко: Черноморец постоянно стремится доминировать на поле
Экс-игрок о нынешней одесской команде
Фото: ФК Чорноморець
Бывший футболист "Черноморца" Иван Бобко оценил выступления одесситов в первой части сезона.
"Черноморец" ушел на перерыв на 8 позиции УПЛ. Насколько такой промежуточный результат успешен для команды?
- Мне тяжело это оценивать, ведь я не главный тренер команды. По игре, считаю, что "Черноморец" заслуживал значительно более высокой позиции. Но из-за различных обстоятельств, судейских ошибок команда потеряла много очков, к сожалению, и поэтому занимает восьмую позицию.
Как можно охарактеризовать футбол, к которому в своей команде стремится Роман Григорчук?
- Команда стремится постоянно доминировать на поле. Посмотрите, как ребята работают с мячом, как играют один в один, как обыгрывают. Обратите внимание на то, что молодежь не просто выросла, а настолько уверенно начала играть. Мне очень импонирует игра "Черноморца". Считаю, что команда за последние полтора года очень выросла и продвинулась вперед, потенциал у нее большой. Надеюсь, им удастся его реализовать.
У одесской команды лишь одна ничья за 17 туров. Или это признак бескомпромиссности?
- Скажу одно - "Черноморец" всегда старается играть на победу.
Одесситы лишь в 3 матчах из 16 не смогли забить. Что это значит?
- Команда играет в атакующий футбол, поэтому и такие показатели.
Кто из игроков "Черноморца" выделялся в первой части сезона?
- Не могу выделить кого-то одного. Считаю, что вся команда существенно прибавила. Посмотрите, какой возник спрос на ребят. Все говорят о Салюке, о Багаре, Варакуте, Путрю. Очень хороший сезон проводит Штогрин. Это о многом говорит.
На какой позиции видишь "Черноморец" по завершении сезона?
- Я всегда хочу, чтобы "Черноморец" только побеждал и играл в еврокубках.
Бобко выступал за одесский клуб в сезонах 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2022/23 годов.
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