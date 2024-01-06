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Игрок Вереса Кучеренко в очередной раз побывал на Востоке Украины - отвез помощь военным и гражданским
Побольше бы таких футболистов
Фото: НК "Верес"
Игрок ривненского "Вереса" Александр Кучеренко после полномасштабного вторжения орков в Украину активно занимается волонтерством. Футболист часто ездит на прифронтовых территорий, чтобы лично передать помощь военным и гражданским. Этот отпуск не стал исключением.
Первые двенадцать дней отпуска пробыл с семьей в Луцке, потом почти на неделю отправился на Восток Украины - в Донецкую, Сумскую и Харьковскую области. Возил помощь для военных и гражданских. Хотел поздравить тамошних деток с праздниками. Чтобы они не чувствовали себя брошенными.
Это была достаточно тяжелая и опасная поездка. Объехали Славянск, Торецк, Краматорск, Константиновку, Купянск, Сумскую область. Я после возвращения два дня спал. В течение пяти дней практически непрерывно был за рулем и проехал почти 4 тысячи километров.
Купил ребятам генератор. А еще передали Starlink, отгрузили продуктов, адресные посылки доставили. Затем продуктовые наборы раздавали людям в трех городах, посетили детей со сладостями и поздравили с Рождеством и Новым годом.
Волонтерством активно стараюсь заниматься с мая 2022 года. Начал с того, что поднял задницу и пытался быть полезным. Не мог оставаться в стороне, как и сейчас. Первые две поездки финансировал полностью за свои средства, потом познакомился с благотворительными фондами.
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