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Зубков стал лидером УПЛ по количеству касаний в чужой штрафной
В топ-5 двое футболистов не из "Динамо" или "Шахтера"
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Вингер "Шахтера" Александр Зубков в первом круге чемпионата Украины сделал наибольшее количество прикосновений к мячу в чужой штрафной.
Как сообщает Telegram-канал УПЛ ТВ со ссылкой на Wyscout, в активе игрока "горняков" 79 прикосновений.
Второе место занимает Владислав Ванат из "Динамо" (69), а третьим уходит Олег Кожушко (63).
Рейтинг первых пяти футболистов по показателю касаний в чужой штрафной выглядит следующим образом:
- 1. Зубков – 79
- 2. Ванат – 69
- 3. Кожушко – 67
- 4. Степанюк – 63
- 5. Буяльский – 60
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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oleg.m.3972 (Харьков)
07.01.2024 в 15:54
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