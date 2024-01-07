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Зубков стал лидером УПЛ по количеству касаний в чужой штрафной

Премьер-лига

В топ-5 двое футболистов не из "Динамо" или "Шахтера"

Зубков стал лидером УПЛ по количеству касаний в чужой штрафной

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Шахтера" Александр Зубков в первом круге чемпионата Украины сделал наибольшее количество прикосновений к мячу в чужой штрафной.

Как сообщает Telegram-канал УПЛ ТВ со ссылкой на Wyscout, в активе игрока "горняков" 79 прикосновений.

Второе место занимает Владислав Ванат из "Динамо" (69), а третьим уходит Олег Кожушко (63).

Рейтинг первых пяти футболистов по показателю касаний в чужой штрафной выглядит следующим образом:

  • 1. Зубков – 79
  • 2. Ванат – 69
  • 3. Кожушко – 67
  • 4. Степанюк – 63
  • 5. Буяльский – 60
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
07.01.2024 в 15:54
Если б у этих касаний ещё и был бы голевой смысл, цены б Зубкову не было...
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
07.01.2024 в 15:54
Если б у этих касаний ещё и был бы голевой смысл, цены б Зубкову не было...
Ответить
0
0

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