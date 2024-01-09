Защитник Шахтера летом присоединится к Вальядолиду - Источник

Бразильский защитник "Шахтера" Витао сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Напомним, после начала полномасштабной войны бразилец покинул "горняков" по правилу ФИФА и с тех пор выступает за "Интернасьонал".

Теперь, согласно данным журналиста Вагнера Мартинса, Витао летом 2024 года станет игроком "Вальядолида", который ныне играет во втором дивизионе Испании.

Летом истекает и аренда Витао в Бразилии и его договор с "Шахтером".

Ранее была информация, что "Интернасьонал" собирается подписать постоянный контракт с Витао.