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Защитник Шахтера летом присоединится к Вальядолиду - Источник

Премьер-лига

Бразилец перейдет в клуб Сегунды

Защитник Шахтера летом присоединится к Вальядолиду - Источник

Фото: scinternacional

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Бразильский защитник "Шахтера" Витао сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Напомним, после начала полномасштабной войны бразилец покинул "горняков" по правилу ФИФА и с тех пор выступает за "Интернасьонал".

Теперь, согласно данным журналиста Вагнера Мартинса, Витао летом 2024 года станет игроком "Вальядолида", который ныне играет во втором дивизионе Испании.

Летом истекает и аренда Витао в Бразилии и его договор с "Шахтером".

Ранее была информация, что "Интернасьонал" собирается подписать постоянный контракт с Витао.

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Источник:
X/Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
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