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Защитник Шахтера летом присоединится к Вальядолиду - Источник
Бразилец перейдет в клуб Сегунды
Фото: scinternacional
Бразильский защитник "Шахтера" Витао сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Напомним, после начала полномасштабной войны бразилец покинул "горняков" по правилу ФИФА и с тех пор выступает за "Интернасьонал".
Теперь, согласно данным журналиста Вагнера Мартинса, Витао летом 2024 года станет игроком "Вальядолида", который ныне играет во втором дивизионе Испании.
Летом истекает и аренда Витао в Бразилии и его договор с "Шахтером".
Ранее была информация, что "Интернасьонал" собирается подписать постоянный контракт с Витао.
PÉSSIMA NOTÍCIA! ????????— Henrique Souza ???????? (@Rique_Souza_) January 6, 2024
Vitão deixará o Inter na metade do ano e irá jogar no Real Valladolid, da Espanha, time de Ronaldo Fenômeno.
Fonte: @_vagnermartins_ ????️✔️ pic.twitter.com/aaXf219A7D
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