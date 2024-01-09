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Владлен Юрченко близок к переходу в Металлист 1925
Хавбек снова отправится за Скрипником
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник "Ворсклы" Владлен Юрченко близок к подписанию контракта с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.
Договоренность между клубами уже заключена - улаживаются последние нюансы со стороны самого игрока.
По информации источника, Юрченко покинет "Ворсклу" без компенсации и подпишет с харьковским клубом контракт на три года.
29-летний полузащитник - единственный футболист, который играл у Виктора Скрипника и в "Заре", и в "Ворскле". А теперь поможет ему в "Металлисте 1925".
В нынешнем сезоне Владлен провел 14 матчей за "зелено-белых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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